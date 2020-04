Regno Unito: Johnson, comprendo impazienza imprenditori ma restrizioni restano in vigore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier britannico Boris Johnson ha detto di "comprendere l'impazienza" e di "condividere l'ansia" della comunità imprenditoriale e di tutti coloro da cui dipende l'economia del paese, invitando tuttavia i cittadini britannici a resistere e a "continuare su questa strada". Johnson sta tenendo una conferenza stampa di fronte al numero 10 di Downing Street, sede dell'esecutivo britannico. "Sono consapevole di quanto difficile e di quanto stressante sia stato rinunciare, anche provvisoriamente, alle libertà antiche e basilari, a non vedere gli amici e i propri cari, a lavorare da casa, a gestire i bambini e a preoccuparsi per il vostro lavoro e per la vostra azienda", ha sottolineato Johnson chiedendo tuttavia ai cittadini uno sforzo aggiuntivo "in modo da proteggere il sistema sanitario nazionale e da salvare vite umane". (Rel)