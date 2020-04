Cuba-Usa: L'Avana denuncia "aggressione armata" contro ambasciata a Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri di Cuba, Bruno Rodriguez Parrilla, ha denunciato una "aggressione armata" sferrata questa mattina da ignoti all'ambasciata a Washington, chiusa senza vittime. "L'ambasciata cubana negli Stati uniti è stata oggetto di una aggressione armata da parte di un individuo non identificato", ha scritto Rodriguez in un messaggio pubblicato sul proprio profilo twitter. "Il personale della missione non ha sofferto nessun danno ed è al sicuro", ha proseguito il titolare della diplomazia cubana segnalando che le indagini sono in corso. "Gli Stati hanno l'obbligo di proteggere i diplomatici accreditati e le rispettive sedi", ha aggiunto Rodriguez in un messaggio replicato anche in inglese. Il ministero degli Esteri ha a sua volta precisato in una nota che "l'individuo" ha "sparato con un'arma da fuoco" contro la sede diplomatica causando danni "materiali" anche se non a persone. L'uomo è stato arrestato dalle autorità locali sul luogo dei fatti", prosegue l'Avana augurandosi di poter conoscere gli sviluppi dell'indagine, "l'identità e le motivazione dell'autore dell'aggressione". Il ministero assicura infine che il Dipartimento di Stato è "la corrente della situazione. (Mec)