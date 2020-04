Corea del Nord: intelligence Taiwan, Kim Jong-un "è malato"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, è "malato". Lo ha riferito oggi il direttore dell'Ufficio nazionale di sicurezza (Nsb) di Taiwan, Chiu Kuo-cheng, durante un incontro dello Yuan legislativo, il parlamento locale. Chiu ha risposto a una domanda posta dal deputato del Partito democratico progressista (Dpp) Tsai Shih-ying a proposito delle indiscrezioni che si sono rincorse nelle ultime settimane a proposito dello stato di salute del leader nordcoreano, che non appare in pubblico dallo scorso 11 aprile. Kim, ha risposto il capo dell'intelligence di Taipei, "è semplicemente malato". A una seconda domanda del parlamentare, Chiu non ha tuttavia offerto ulteriori precisazioni. Un parlamentare del Kuomintang, Lo Chih-cheng, ha dunque chiesto se Taiwan abbia preparato dei piani in caso di vuoto di potere in Corea del Nord, prendendo in considerazione l'ipotesi della morte di Kim Jong-un. A quel punto, il capo dell'intelligence ha affermato che l'Nsb "è pronta". Tutte le altre informazioni sulla situazione in Corea del Nord, ha aggiunto Chiu, non possono essere discusse "pubblicamente", poiché questo "comprometterebbe la sicurezza delle fonti". (segue) (Res)