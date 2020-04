Corea del Nord: intelligence Taiwan, Kim Jong-un "è malato" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla Corea del Nord è spuntato oggi per la prima volta da tre settimane a questa parte un ordine esecutivo firmato dal leader Kim Jong-un, che non appare in pubblico dallo scorso 11 aprile e sul cui stato di salute si sono rincorse voci incontrollate negli ultimi giorni. Lo rende noto una fonte a Pyongyang del quotidiano “Daily Nk”, curato da dissidenti del Nord in Corea del Sud. Generalmente dall’ufficio di Kim escono ogni mercoledì o giovedì direttive a firma del leader destinati alle agenzie governative o ai funzionari provinciali del partito, con una decina di ordini specifici in media. La fonte di “Daily Nk” spiega tuttavia che il documento rilasciato il 29 aprile conterrebbe solo tre ordini e sarebbe più vago del solito. Inoltre, a differenza di quanto succede in genere, le direttive non sarebbero in risposta a precedenti richieste delle agenzie e dei funzionari locali. I documenti non sembrano dunque in grado di mettere a tacere le indiscrezioni sulla sorte di Kim, che secondo alcune fonti potrebbe addirittura essere morto. (segue) (Res)