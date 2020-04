Coronavirus: Serbia, 9.009 i casi registrati finora nel paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 9.009 i casi di Covid-19 registrati in Serbia dall'inizio della pandemia: lo hanno reso noto oggi le autorità sanitarie nazionali in una conferenza stampa tenuta a Belgrado. Secondo i dati ufficiali, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 285 nuovi casi e 6 decessi fra le persone contagiate. I test effettuati fra ieri e oggi sono 6.703 e portano il totale a 85.645 dall'inizio della pandemia. I ricoverati sono 2.479 in totale, mentre 71 di questi necessitano della ventilazione meccanica. Il numero totale dei decessi fra le persone contagiate è di 179. (Seb)