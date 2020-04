Coronavirus: De Petris (Leu), da Regioni centrodestra scelte irresponsabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le ordinanze delle Regioni guidate dal centrodestra "in contrasto con le indicazioni nazionali hanno il solo obiettivo di usare strumentalmente le difficoltà di questa fase per indebolire il governo. E' una strategia gravissima e irresponsabile perché, così facendo, mettono a rischio la salute dei cittadini per il loro esclusivo interesse propagandistico. Alla stessa logica cinica risponde l'assurda e immotivata occupazione del parlamento da parte della Lega". E' quanto afferma la senatrice di Leu Loredana De Petris, presidente del gruppo Misto. "E' stato il Parlamento – prosegue De Petris – a concedere al presidente del consiglio la facoltà di adoperare lo strumento dei dpcm, in una fase segnata da estrema emergenza. Da quell'emergenza stiamo ora gradualmente uscendo ed è fondamentale che anche a livello istituzionale si torni rapidamente a un corretto equilibrio istituzionale e al ripristino della centralità del Parlamento. Sia pure nella massima sicurezza, non possiamo ignorare le invocazioni delle aziende, degli esercizi commerciali a fortissimo rischio di chiusura, delle persone rimaste senza reddito o ancora in attesa della casse integrazione straordinarie. Senza sacrificare le prioritarie esigenze della sanità, bisogna fare il possibile per rispondere il prima possibile a quelle richieste perché in gioco ci sono la sorte del Paese e la vita materiale di milioni di persone", conclude la senatrice di LeU.(Com)