Coronavirus: Renzi a Conte, non ne usciremo con una visione paternalistica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella gestione dell'emergenza coronavirus "ci sono delle cose che non hanno funzionato, parliamoci chiaro. Le Residenze sanitarie assistenziali, il tema delle zone rosse, la mancanza di mascherine e il ritardo nei tamponi". Lo ha detto il senatore di Italia viva Matteo Renzi nel suo intervento dopo l’informativa, nell’Aula di palazzo Madama, del presidente del Consiglio Giuseppe Conte sulla fase due. "Non possiamo delegare tutto alla comunità scientifica, non possiamo chiedere ad un virologo come si combatte la disoccupazione - ha aggiunto Renzi -. Non ne usciremo con una visione paternalistica o priva di politica. Nessuno le ha chiesto di riaprire tutto, perché chi lo dice andrebbe ricoverato lui per primo. Noi le diciamo perché non ci facciamo carico di una riapertura graduale, in sicurezza". (Rin)