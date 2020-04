La Germania mette al bando Hezbollah, Israele e Stati Uniti apprezzano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele e gli Stati Uniti hanno elogiato la Germania per la messa al bando sul proprio territorio di tutte le attività del partito sciita libanese Hezbollah, disposta oggi dal ministro dell'Interno tedesco, Horst Seehofer. In particolare, poiché la formazione non è ufficialmente presente in Germania, il provvedimento colpisce le associazioni ritenute vicine al “partito di Dio”. Il ministro degli Esteri israeliano, Israel Katz, ha definito l'iniziativa di Seehofer “una decisione molto importante” e “un passo prezioso nella lotta globale contro il terrorismo”. Katz ha aggiunto: “Vorrei esprimere il mio più profondo apprezzamento al governo tedesco per questo passo. Sono sicuro che molti governi in Medio Oriente e migliaia di vittime del terrore di Hezbollah si uniranno a me ringraziandolo per questa decisione”. Il ministro degli Esteri israeliano ha quindi invitato gli altri paesi membri dell'Ue a seguire l'esempio della Germania, che ha messo al bando Hezbollah senza distinzioni tra la sua componente politica e sociale e la sua ala militare. A tal riguardo, l'ambasciatore di Israele a Berlino, Jeremy Issacharoff, ha dichiarato: “Accogliamo con favore il passo estremamente importante e ragionevole della Germania nella lotta al terrorismo internazionale”. A sua volta, l'ambasciatore degli Stati Uniti in Germania, Richard Grenell, ha affermato che “la decisione del governo federale riflette la determinazione dell'Occidente ad affrontare la minaccia globale di Hezbollah”. Il diplomatico ha proseguito: “Chiediamo agli Stati membri dell'Ue di sostenere l'espansione dell'elenco delle organizzazioni terroristiche redatto dall'Unione europea e di vietare Hezbollah nella sua interezza. Siamo pronti a collaborare con la Repubblica federale tedesca e con tutti i partner europei attraverso azioni di contrasto e scambi di informazioni per negare a Hezbollah qualsiasi spazio di manovra in Europa”. (Res)