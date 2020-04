Roma: Popolo della famiglia, aperto sportello d'ascolto per nuclei in difficoltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aperto a Roma uno sportello per aiutare le famiglie in difficoltà a causa dell'emergenza coronavirus. L'iniziativa è promossa, a partire da oggi, dalla sezione romana del Popolo della famiglia (PdF). Gli operatori impegnati nel servizio forniranno gratuitamente, mediante vari canali di contatto telefonico, informazioni relative ai servizi già attivi nella pubblica amministrazione e agli uffici a cui rivolgersi, dando supporto a nuclei familiari, anziani, disabili e a tutti coloro che avrebbero difficoltà a trovare da soli soluzione alle proprie necessità. "Con questa iniziativa di solidarietà - spiega Nicola Di Matteo, coordinatore nazionale del PdF - ancora una volta il nostro movimento politico di ispirazione cristiana vuole mettersi al servizio delle fasce più deboli nella nostra città, come segno di vicinanza e di attenzione. Questo sportello rappresenta un ulteriore passo avanti nell'essere vicini alle esigenze più sentite dai cittadini e nel volersi impegnare per la costruzione e il mantenimento del bene comune". "Oltre a dare informazioni sui servizi resi disponibili dalla pubblica amministrazione per affrontare l'emergenza - sottolinea Francesco Garroni Parisi, vicecoordinatore dell'area romana del PdF - intendiamo fornire anche un servizio di ascolto legato alla particolare fragilità che caratterizza questo momento storico. Inoltre, le persone che ci contatteranno per un supporto di natura psicologica saranno indirizzate a specifiche associazioni o a strutture pubbliche in grado di dare l'aiuto specialistico necessario". (Com)