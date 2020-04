Repubblica Centrafricana: attacco armato a Ndelé, almeno 37 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 37 persone sono morte in un attacco avvenuto nella città di Ndelé, nel nord della Repubblica Centrafricana, dopo che un gruppo armato ha preso d’assalto un mercato cittadino e altre zone della città, tra cui una chiesa cattolica. È quanto riferisce la stampa locale, secondo cui gli aggressori sono stati messi in fuga dalle forze di pace delle Nazioni Unite. Il mese scorso altre 13 persone erano morte sempre a Ndelé in seguito ad un attacco di una fazione del Fronte popolare per la rinascita dell'Africa centrale (Fprc). La ckittà è infatti teatro di una serie di scontri fra il Fprc e il Movimento di liberazione per la giustizia della Repubblica Centrafricana (Mlcj), una milizia rivale, nonostante l’accordo di pace firmato nel febbraio 2019 a Khartum tra 14 gruppi armati e tra il governo e questi ultimi. L'accordo, volto a porre fine al conflitto civile scoppiato nel 2013, ha determinato un calo significativo dei combattimenti, tuttavia i due terzi del territorio del paese sono ancora in mano a gruppi ribelli. (Res)