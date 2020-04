© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella Asl Roma 2 ci sono 21 nuovi casi positivi ed è morta una donna di 92 anni con gravi patologie pregresse. Si legge sul portale Salute Lazio. Inoltre, con le Uscar da oggi attivati 2 drive in per indagine epidemiologica. Attivi sul territorio in totale 3 drive in. (Rer)