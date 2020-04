© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Luca Aubert, coordinatore FI municipio I, in una nota dichiara: "Bene ha fatto il consigliere Giuseppe Emanuele Cangemi a chiedere al presidente Zingaretti di riaprire i cimiteri già dal 4 maggio. È una lodevole e legittima richiesta - spiega - per chi vuole andare a trovare i propri cari defunti con le dovute distanze di sicurezza e senza assembramenti". (Com)