Nato: premier greco Mitsotakis, cordoglio per schianto dell'elicottero canadese nel Mar Ionio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha espresso il suo cordoglio per l'incidente che ha visto precipitare nel Mar Ionio un elicottero CH-148 Cyclone delle Forze armate canadesi impegnato in alcune esercitazioni con la Nato. Mezzi militari di Italia e Grecia sono stati impiegati per le operazioni di ricerca e soccorso (Sar). "Esprimo il mio cordoglio per lo schianto dell'elicottero canadese nel Mar Ionio la notte scorsa", ha dichiarato il premier greco parlando in parlamento ad Atene e aggiungendo di voler contattare il capo del governo del Canada, Justin Trudeau, per esprimere le condoglianze. Non è stato ancora fornito il dato esatto sul numero di persone che erano a bordo dell'elicottero. Le forze armate canadesi hanno confermato che l'elicottero è stato "coinvolto in un incidente" e che i familiari delle persone che erano a bordo sono stati contattati. Le ricerche del velivolo precipitato si sono concentrate a largo dell'isola di Cefalonia.(Gra)