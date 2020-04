Scuola: Azzolina, esame di maturità si faranno in presenza e inizieranno il 17 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’esame di maturità si faranno in presenza: abbiamo iniziato a spiegare agli studenti come si svolgerà. Il percorso scolastico sarà considerato di più rispetto agli anni scorsi. Lo afferma il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina su "Rai News 24". “Prima il percorso portava 40 crediti, ora ne porterà 60, per valorizzare ciò che si è fatto. La commissione sarà tutta di membri interni e la prova inizierà con un argomento concordato tra studenti e professori”, aggiunge il ministro”, aggiunge il ministro, secondo cui gli esami inizieranno il 17 giugno inizieranno gli esami e si terranno nella massima sicurezza. (Rin)