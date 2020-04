Primo maggio: anche Sting nel cast del "concertone", la diretta tv domani dalle 20

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un altro grande artista ci aggiunge al "concertone" del primo maggio, promosso da Cgil, Cisl e Uil. Dopo i contributi di Vasco, Patti Smith, Zucchero e Gianna Nannini, Sting si esibirà dal suo studio a Londra. Il grande evento collettivo che, in seguito al protrarsi dell'emergenza Covid-19, si terrà in diretta tv dalle 20 alle 24.00, su Rai3 e in contemporanea su Rai Radio2, sarà condotto per il terzo anno consecutivo da Ambra Angiolini, dal Teatro delle Vittorie. Titolo scelto per l'evento "Il lavoro in Sicurezza: per Costruire il Futuro". (Com)