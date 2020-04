Speciale scuola: Casciello (FI), agire subito per aiutare settore cultura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il mondo della cultura e dello spettacolo è in ginocchio, occorrono immediatamente aiuti concreti per evitare che sull’altare dell’emergenza Covid-19 venga sacrificato e cancellato un settore fondamentale per il nostro Paese". Lo ha affermato in una nota il deputato Gigi Casciello che ha aggiunto: "L’emergenza Covid-19 deve trasformarsi nell’occasione per realizzare un vero progetto culturale che sappia mettere al centro la storia, la memoria ed il grande patrimonio artistico, archeologico, letterario, cinematografico e musicale italiano, individuando percorsi di formazione e di collaborazione tra scuola, università, imprese, organizzazioni di eventi, governance dei musei e dei siti archeologici". Quindi ha proseguito: "Sono sotto gli occhi di tutti i gravissimi danni economici nel settore delle vendite di prodotti culturali, libri, musica, dvd, la cancellazione di concerti, festival ed eventi fieristici, la sospensione delle attività di produzione cinematografica sull’intero territorio nazionale. Dunque l’impegno che il Governo deve assumere con urgenza è di natura economica e di sostegno al settore industriale della produzione culturale ma anche quello di costruire un intervento che tenda a diffondere la “cultura della cultura” nel Paese e tra i cittadini". (Ren)