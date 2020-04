Speciale scuola: Limonta, summer school vicine a casa, ipotesi gazebo in cortili e aree verdi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Summer school nei cortili delle scuole, negli oratori, ma anche nei parchi e nei giardini dei teatri, con gazebo per riparare i bambini dal sole. A questo sta pensando il Comune di Milano per il periodo estivo. Lo ha spiegato l'assessore all'Edilizia scolastica Paolo Limonta in commissione consiliare. "Riteniamo assolutamente necessario che la città di Milano dia una risposta concreta alle esigenze non solo dei genitori che devono tornare al lavoro, ma anche ai bambini e alle bambine a cui abbiamo chiesto un sacrificio enorme", ha detto Limonta, riferendo di aver avviato e quasi definito una "mappatura di tutti i luoghi di Milano che potrebbero ospitare le summer school, realizzata quartiere per quartiere, nil (nucleo di identità locale, ndr) per nil, perché i luoghi dovranno essere a massimo 15 minuti a piedi dalle abitazioni, per evitare che i bambini debbano prendere i mezzi insieme ai loro genitori". I luoghi per le summer school sono stati individuati - ha spiegato l'assessore - "tenendo in considerazione tutti gli spazi, anche quelli teatrali e culturali con un giardino vicino e gli oratori milanesi, con cui siamo costantemente in contatto". (Rem)