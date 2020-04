Speciale scuola: Noipa, le misure previste dal Cura Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19, il decreto-legge 17 marzo 2020, Cura Italia, ha introdotto diverse misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese. E' quanto si legge in un avviso pubblicato su Noipa, il portale dedicato agli amministrati della Pubblica amministrazione. "Al riguardo - si legge - sono state fornite alle amministrazioni istruzioni sulle modalità per la comunicazione al sistema Noipa dei congedi per la cura dei minori previsti dagli articoli 23 e 25 del dl numero 18/2020, dei permessi retribuiti fruiti a fronte delle situazioni individuate dall’articolo 33, commi 3 e 6, della legge numero 104/1992, in base anche alle precisazioni dell’Inps con le circolari numero 44 e 45 di marzo 2020". Non solo. L'avviso fa riferimento anche alle "modalità di gestione del trattamento economico relativo al premio per i lavoratori dipendenti che hanno prestato servizio presso la sede di lavoro nel mese di marzo 2020". Anche in questo caso, tenendo però conto delle "indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate con risoluzione 18/E del 9 aprile 2020", tutte le amministrazioni hanno ricevuto apposite istruzione. (Rin)