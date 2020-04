Speciale scuola: Gelmini (FI), didattica digitale per tutti e piano su edilizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono un milione e 600 mila ragazzi che non accedono alle lezioni online perché non posseggono un computer o uno smartphone, o perché non hanno la connessione a internet: non è corretto che ci siano studenti di serie A e studenti di serie B. Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo a Radio Cusano Campus. "Tutti devono poter avvicinarsi alla didattica digitale, e quindi serve un investimento da parte del governo e supporti per poter seguire le lezioni. In questo momento anche le persone più in difficoltà devono poter accedere a quello che la Costituzione definisce il diritto all'istruzione. Inoltre, in questi mesi di chiusura delle scuole occorre rilanciare un grande piano sull'edilizia scolastica. Facciamo le manutenzioni e gli interventi per rinnovare i nostri istituti e per far in modo che dall'autunno siano sicuri anche con l'emergenza Covid. Da settembre le scuole devono funzionare e il Ministero deve, già da queste settimane, pianificare la riapertura", afferma ancora Gelmini. (Rin)