Speciale scuola: Conte, puntiamo su effetto contenitivo massimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I contatti familiari sono quelli "di più difficile controllo e da lì proviene un quarto dei contagi. Con il ritorno al lavoro ci saranno nuove occasioni di contagio, mentre per la scuola puntiamo ad un effetto contenitivo massimo". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso dell'informativa alla Camera sulle misure per la fase due dell'emergenza coronavirus. "Se si riaprissero simultaneamente le scuole e si facesse tornare tutti al lavoro, si darebbe impulso alla crescita dei contagi. Per questo abbiamo scelto di allentare le misure che bloccavano diverse filiere produttive", ha aggiunto. (Rin)