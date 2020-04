Speciale scuola: Gilda, il ministro Azzolina decide sugli esami senza confronto con i sindacati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindacato degli insegnanti Gilda, in una nota, afferma, a proposito dei nuovi esami di maturità e delle disposizioni per la scuola secondaria e di primo grado annunciate dal ministro dell'Istruzione: "La ministra Azzolina continua imperterrita a prendere decisioni su questioni importanti e delicate senza alcun confronto e dialogo con i sindacati che rappresentano un milione di lavoratrici e lavoratori del mondo della scuola. Ignorare l'interlocuzione con le organizzazioni sindacali - continua - significa ignorare le proposte e le istanze dei docenti, cioè di chi, lavorando ogni giorno a scuola, ne conosce più di chiunque le criticità e i punti di forza. E significa, dunque, privare la scuola di un contributo importante e qualificato. Una mancanza di cui la ministra Azzolina si assumerà una solitaria responsabilità". (Com)