Speciale scuola: MI, su piattaforma Polis digitalizzazione domande per graduatorie permanenti Ata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell’Istruzione (MI) accelera sulla digitalizzazione dei processi: per la prima volta l’inserimento delle domande per le graduatorie permanenti Ata sarà digitalizzato. Lo si legge sul sito web del Dicastero. La procedura avverrà attraverso la piattaforma Polis (Presentazione on line delle istanze), velocizzando la procedura per gli utenti e per gli Uffici territoriali chiamati a verificare il contenuto delle domande.​​​​​​​ Il processo di digitalizzazione è stato presentato alle organizzazioni sindacali il 28 aprile, in un incontro in videoconferenza, durante il quale è stata fatta una simulazione del funzionamento della nuova piattaforma. La procedura per l’inserimento delle domande partirà il 5 maggio e si chiuderà il prossimo 3 giugno. (Rin)