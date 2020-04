Def: Ciriani (Fd'I), governo boccia il piano per il turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il governo la collaborazione con i partiti di minoranza è soltanto una vetrina. Lo sostiene il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Luca Ciriani. "Se oggi Fratelli d'Italia con senso di responsabilità non avesse votato lo scostamento, così come le altre forze del Centrodestra, il governo non avrebbe avuto la maggioranza necessaria per approvare una misura che consentirà di stanziare 55 miliardi, che chiediamo siano destinate a favore delle famiglie e delle imprese - spiega -. Ma ancora una volta al nostro atteggiamento di disponibilità il governo e la maggioranza rispondono bocciando le nostre proposte, quale quello di un piano straordinario per il turismo e l'emissione di titoli di Stato patriottici destinati alle famiglie. La conferma che per questo governo la collaborazione è soltanto una vetrina e la muta accondiscendenza alle decisioni della maggioranza".(Com)