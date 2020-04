Consiglio regionale lombardo: convocata seduta del 4 maggio, in odg il pdl per la ripresa economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Presidente Alessandro Fermi ha convocato la seduta di Consiglio regionale per lunedì 4 maggio con all’ordine del giorno il progetto di legge che prevede interventi per la ripresa economica con un investimento complessivo di circa 3 miliardi di euro, così ripartiti: 51 milioni e 350mila euro per le Province, 348 milioni e 650mila euro ai Comuni, 2 miliardi e 470 milioni di euro per interventi per la ripresa economica, 130 milioni di euro per investimenti strategici. Vengono inoltre stanziati 10 milioni di euro per la produzione di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale e 82 milioni di euro sono destinati al personale sanitario che ha combattuto in prima linea l’emergenza Coronavirus. Al provvedimento, di cui è relatore Marco Colombo (Lega), sono stati presentati 122 emendamenti. L’ordine del giorno prevede quindi l’esame del progetto di legge che introduce nuove misure a sostegno di interventi a favore di rifugi e bivacchi (relatrice Federica Epis, Lega). La seduta proseguirà con lo svolgimento di sette interrogazioni a risposta immediata e due interpellanze. In conclusione è prevista la discussione di tre mozioni: tutela delle persone con lesioni del midollo spinale in Lombardia (primo firmatario Michele Usuelli, +Europa-Radicali); potenziamento della sanità pubblica e rinnovo della rete ospedaliera per contrastare l’emergenza sanitaria da Covid-19 (primo firmatario Luigi Piccirillo, M5Stelle): revisione dell’assetto dell’Assessorato al Welfare e della sua Direzione generale alla luce di quanto accaduto nella gestione dell’epidemia da Covid-19 (primo firmatario Fabio Pizzul, Partito Democratico). La seduta si terrà all’Auditorium Gaber di Palazzo Pirelli con inizio alle ore 10. (Com)