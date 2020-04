© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Metteremo a disposizione locali delle scuole per pensare anche ai centri estivi verranno coinvolti tutti gli enti locali: lo afferma il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina su Rai News 24. “Per i bambini più piccoli stiamo lavorando non solo per la prospettiva di settembre, ma anche per dare una risposta già nel mese di maggio alle famiglie”, aggiunge il ministro.(Rin)