- Proporremo il modello della Camera dei deputati sull'uso delle mascherine per professori e studenti. Lo afferma il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina su "Rai News 24". "Abbiamo un distanziamento sociale di almeno un metro. Con una distanza di 4-5 metri non va obbligato lo studente a mettere la mascherina", aggiunge Azzolina, che conferma come si stia lavorando per tornare a scuola a settembre. (Rin)