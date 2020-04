Polonia: sondaggio Ibris su presidenziali, Duda in testa con 49,7 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente polacco uscente, Andrzej Duda, risulta in testa a un sondaggio sulle elezioni presidenziali con il 49,7 per cento dei consensi. La rilevazione, riportata dal portale informativo "onet.pl", è stata compiuta dall'istituto Ibris. Al secondo posto dietro a Duda c'è il presidente del Partito popolare polacco (Psl), Wladyslaw Kosinika-Kamysz (14,1 per cento), mentre al terzo c'è il candidato indipendente Szymon Holownia (9,2). La vicepresidente del Sejm, Malgorzata Kidawa-Blonska, candidata di Piattaforma civica (Po), si ferma al 6,7 per cento. Dietro di lei si piazzano Robert Biedron (Lewica) con il 6,4 e Krzysztof Bosak (Konfederacja) con il 5. Dichiara di voler votare "sicuramente" il 32 per cento degli intervistati, mentre "probabilmente" voterà l'11,1. "Decisamente no" voterà invece il 41,2 per cento, e "probabilmente no" l'11,3. Il 4,4 per cento dice di non essere in grado di rispondere alla domanda. (Vap)