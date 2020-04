Turismo: Battisti (Pd Lazio), al via campagna per rilanciare settore in ciociaria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho bisogno dell’aiuto di tutti - sottolinea la consigliera regionale del Pd -, anche sulle iniziative da potere intraprendere. Abbiamo poche settimane per farci trovare pronti per l’estate 2020, dobbiamo essere tempestivi e saper intercettare e attrarre quanti più turisti possibile da Roma e dalle città di altre regioni limitrofe: questa estate non sarà possibile scegliere mete distanti dal proprio territorio, la chiave è il turismo di prossimità. Abbiamo le carte in regola per essere una destinazione ambita, ma dobbiamo lavorare in gruppo". (Com)