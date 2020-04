Nord Macedonia: Banca mondiale, 140 milioni di euro contro le conseguenze della pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca mondiale ha concesso un'assistenza finanziaria alla Macedonia del Nord pari a 140 milioni di euro: lo rende noto la stampa locale, precisando che l'aiuto è mirato al contrasto degli effetti economici della pandemia da Covid-19. Una quota del finanziamento, pari a 90 milioni di euro, sarà utilizzato per la realizzazione di progetti a breve termine mentre 50 milioni di euro saranno mirati alla concessione di sostegni una tantum per i lavoratori dipendenti e in proprio. I progetti riguarderanno la prevenzione della diffusione del virus e la limitazione della trasmissione locale, oltre che aiuti finanziari alle fasce più deboli della popolazione e ai disoccupati. (Mas)