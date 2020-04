Coronavirus: Enea, con Fratello Sole presentata proposta a sostegno del terzo settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Inserire fra le misure successiva all'emergenza Covid-19 interventi a sostegno dei soggetti più fragili, e in particolare contro la povertà energetica, per ridurre i consumi, la spesa per le bollette e migliorare la qualità abitativa. È quanto chiedono in un documento congiunto l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea) e Fratello Sole (società consortile non a scopo di lucro, i cui soci sono enti non profit del terzo settore, che opera nel contrasto alla povertà energetica) con la proposta di estendere al comparto l'accesso agli incentivi per la riqualificazione energetica degli edifici adibiti ad attività ad alto impatto sociale, come leva strategica con forti ricadute sociali, economiche, ambientali e di occupazione. A giudizio dei firmatari del documento, infatti, rimuovere le barriere all'utilizzo degli incentivi consentirebbe non soltanto di diminuire i costi di gestione delle attività non profit ma anche di produrre benefici in termini ambientali e di migliorare il comfort e la fruizione delle strutture e l'utilizzo degli spazi da parte delle persone ospitate, generando occupazione nel settore edile e impiantistico nella fase di ripartenza successiva all'emergenza sanitaria.