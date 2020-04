Coronavirus: Enea, con Fratello Sole presentata proposta a sostegno del terzo settore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il green deal di cui tutti oggi parliamo come motore per la ripresa dovrà essere necessariamente un social green deal: un insieme di azioni per contrastare l’emergenza climatica e promuovere sviluppo e benessere anzitutto a favore delle persone più fragili”, ha detto il presidente dell’Enea, Federico Testa, sottolineando che l’efficientamento energetico degli immobili in cui vengono erogati servizi ai più deboli da parte degli enti del terzo settore può essere “uno degli assi portanti di questo social green deal, oltre che un’azione di contrasto alla perdurante condizione di precarietà energetica di tali enti”. Lo shock dell’emergenza che stiamo affrontando, ha aggiunto il presidente di Fratello Sole, Fabio Gerosa, porta ad una presa di coscienza importante sulla necessità di sostenere, ora più che mai, i soggetti più fragili. “Allo stesso tempo servono azioni che possano agire da leva per la ripresa: da qui la nostra proposta che, oltre a colmare un vuoto normativo, consentirebbe di fare in modo che il mondo del non profit possa contribuire alla transizione energetica, ambito per cui ha una vocazione naturale essendo l’attenzione all’ambiente una tematica ad impatto sociale”, ha aggiunto. (Com)