Serbia: capo delegazione Ue Fabrizi, lavoreremo a un piano per la ripresa dei Balcani

- Il vertice sui Balcani occidentali previsto il 6 maggio sarà occasione anche per discutere di un piano per il sostegno all'economia della regione: lo ha detto il capo della delegazione europea a Belgrado, Sem Fabrizi, secondo quanto riporta l'emittente "Rts". Fabrizi, che oggi ha presenziato alla donazione di aiuti sanitari alla Serbia da parte della Norvegia e dell'Unione, ha dichiarato che un piano per la ripresa economica della regione sarà elaborato da Bruxelles in parallelo con quello per l'Unione europea. "In previsione di questo summit la Commissione europea ha messo a disposizione 3,33 miliardi di euro per aiuti mirati ad alcuni segmenti", ha detto Fabrizi sottolineando che il primo punto riguarda gli aiuti sanitari, mentre un secondo pacchetto sarà mirato alla ripresa economica e comprenderà 78 milioni di euro destinati al sostegno delle piccole e medie imprese. Un terzo pacchetto sarà mirato all'assistenza macrofinanziaria per i paesi dei Balcani occidentali con prestiti agevolati per un totale di 1,5 miliardi di euro che saranno concessi dalla Banca europea per gli investimenti (Bei). (Seb)