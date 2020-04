Cina-Francia: telefonata vicepremier Hu e ministro Economia Le Maire su cooperazione bilaterale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier della Cina, Hu Chunhua, ha tenuto oggi una conversazione telefonica con il ministro dell'Economia e delle Finanze della Francia, Bruno Le Maire, nella quale si è discusso della cooperazione bilaterale in materia di prevenzione delle epidemie e sviluppo economico. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua". Hu, che guida la delegazione cinese nel dialogo economico-finanziario di alto livello Cina-Francia, ha affermato che dall'inizio di quest'anno il presidente cinese Xi Jinping e il suo omologo francese Emmanuel Macron hanno avuto tre scambi telefonici e raggiunto un importante consenso sulla gestione congiunta della pandemia di Covid-19 e sullo sviluppo delle relazioni Cina-Francia. "La parte cinese è pronta a lavorare con la parte francese per attuare gli accordi raggiunti dai due capi di stato, in modo da portare il partenariato strategico globale Cina-Francia ad un nuovo livello", ha affermato Hu. (segue) (Cip)