In Italia 74 comuni sono ancora zona rossa, Brusaferro (Iss) avverte: "Il virus circola"

- Ad oggi, in Italia, ci sono ancora 74 comuni zone rosse in sette diverse regioni. E' quanto ha dichiarato il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, nel corso della presentazione del report epidemiologico su coronavirus. "Questo - ha spiegato - testimonia la capacità di individuare i focolai locali e la tempestività nell’isolarli". "Siamo ancora nell’epidemia - ha specificato -. Si riducono i morti, i pazienti gravi, ma siamo in una condizione in cui io virus circola".Ad ogni modo, la curva "continua a decrescere come nuovi casi. Il numero è in decrescita in tutto il Paese". Aumenta "invece il numero delle Regioni con casi limitati", ha aggiunto. Il presidente dell'Iss ha anche spiegato che "il valore Rt, o indice di contagiosità, è sono la soglia di 1 in tutte le Regioni". Si tratta, quindi, di "un dato positivo e conseguenza delle misure adottate". Un valore di "R0 anche di poco superiore a 1 porterebbe ad un incremento progressivo del numero dei nuovi casi e l’impatto sul Sistema sanitario sarebbe notevole. Dobbiamo muoverci passo dopo passo. Allentando gradualmente possiamo "tenere stabile la situazione".Non c'è, inoltre, differenza nella curva dei contagi per i cittadini italiani e quella per gli stranieri nel nostro Paese. In Italia sono 6.395 i cittadini di nazionalità straniera risultati positivi al virus.Per quanto concerne il documento contenente i possibili scenari della diffusione del contagio da coronavirus in base alle riaperture delle attività, Brusaferro ha chiarito che "nasce da una richiesta di una valutazione su come far evolvere il sistema una volta raggiunta la curva che abbiamo adesso". Non è "mai stato secretato" ha detto. I lavori "sono stati confrontati con il Cts ed è stato trasmesso al ministero della Salute" ha detto ancora. Volevamo valutare "le varie variabili ed il peso" dei vari settori "per la circolazione del virus". Nasce inoltre "come studio nazionale che andrà modulato sulla base dei dati regionali. Questi modelli vanno aggiornati periodicamente e tarati sui risultati", ha aggiunto.La situazione epidemiologica "è diversa nel Paese e le misure di monitoraggio porteranno ad avere tavoli specifici con le Regioni per capire qual è la situazione". I fattori "che determinano il modello sono nazionali", ma lavoriamo "passo passo" perché "l’obiettivo è riaprire il più possibile. Una declinazione regionale- ha detto - la andremo a valutare". (Rin)