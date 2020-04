© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un cittadino filippino di 58 anni è stato arrestato per spaccio dai carabinieri di Milano ieri pomeriggio in via Palizzi. I militari della compagnia Duomo, hanno sorpreso e fermato il pusher, con precedenti di polizia, mentre cedeva una dose di shaboo ad un connazionale. Addosso il 58enne aveva un' altra dose e di 115 euro in contanti. Nell'abitazione inoltre aveva occultato altri 5 grammi della metanfetamina. (Rem)