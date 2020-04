© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio Brusaferro, nel corso della presentazione del report epidemiologico su coronavirus, ha ribadito che "sotto la soglia del 60 per cento della popolazione che ha contratto il coronavirus non c’è immunità di gregge. Il 60 per cento non basta e in Italia siamo molto lontani da questa soglia". (Rin)