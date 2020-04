Ucraina: premier Shmyhal, governo punta a creare equilibrio nel mercato energetico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’obiettivo principale del governo ucraino è quello di trovare un equilibrio nel mercato energetico, assicurandone la stabilità. Lo ha affermato il premier ucraino Denys Shmyhal, ripreso dall’agenzia di stampa “Unian”. “Dobbiamo preservare i posti di lavoro, specialmente nelle industrie del carbone e del nucleare. Per questo motivo è fondamentale sviluppare una sinergia sul tema, e il bilanciamento che abbiamo attualmente ci fornisce una comprensione di come muoverci per il futuro”, ha detto Shmyhal. Secondo il premier l’attuale crisi energetica impone l’assunzione di misure pronte ed effettive da parte delle autorità. (Res)