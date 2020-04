Speciale difesa: Libia, la Lega araba esprime preoccupazione per l'escalation di violenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lega araba è preoccupata per l'escalation della violenza in Libia a livello politico e militare. Lo ha affermato il segretario generale della Lega araba, Ahmed Aboul-Gheit, parlando alla stampa. Il diplomatico egiziano ha confermato la "posizione coerente della Lega araba in merito al rifiuto dell'opzione militare e dell'impegno per il dialogo politico" e ha denunciato la prosecuzione delle operazioni militari in varie parti della Libia, in particolare a Tripoli e nell'ovest della Libia. Aboul-Gheit ha fatto appello al Governo di accordo nazionale e all'Esercito nazionale libico (Lna) per "fermare lo spargimento di sangue e impegnarsi in una tregua umanitaria durante il mese di Ramadan". "Condanniamo la crescente ingerenza straniera nella crisi libica e rifiutiamo ogni forma di intervento militare straniero che alimenta il conflitto nel paese", ha aggiunto. Rispetto alla missione Irini dell'Unione europea, Aboul-Gheit ha affermato: "Accogliamo con favore qualsiasi sforzo internazionale che contribuisca a rafforzare il controllo sull'embargo sulle armi imposto alla Libia". (Lit)