Speciale difesa: Iran, Khamenei ordina di trasformare le isole del Golfo Persico in aree residenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica islamica Hassan Rohani ha dichiarato che gli Stati Uniti dovrebbero capire che le acque di fronte all'Iran prendono il nome da quest'ultimo e si chiamano Golfo Persico, e non New York o Washington. Rohani ha stigmatizzato l'utilizzo di altre denominazioni da parte di altri paesi della regione e dagli attori occidentali. Rohani si è rivolto anche agli Stati Uniti dicendo loro di "non complottare ogni giorno contro la nazione iraniana", aggiungendo che "i militari delle nostre forze armate nelle fila dei Guardiani della rivoluzione, dell'esercito, dei Basij (organizzazione paramilitare) e della polizia sono sempre stati e sempre saranno a protezione del Golfo persico". Il 15 aprile, gli Stati Uniti hanno accusato undici imbarcazioni iraniane di essersi avvicinate a proprie navi in quello che Washington ha definito "Golfo arabico". In tale occasione, il presidente statunitense Donald Trump ha twittato di aver ordinato alla marina Usa "di sparare e distruggere qualsiasi imbarcazione iraniana che attaccasse le nostre statunitensi in mare". (Res)