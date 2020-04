Speciale difesa: Lesotho, crisi politica, Senato limita poteri del primo ministro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato del Lesotho ha adottato un emendamento costituzionale con il quale si limitano i poteri del primo ministro nel richiedere al re lo scioglimento del parlamento e nel convocare nuove elezioni. Secondo il nuovo testo di legge, riferiscono i media locali, per esercitare queste due funzioni il premier Thomas Thabane dovrà ora ottenere preventivamente l'accordo della maggioranza dei parlamentari e dei senatori. La misura adottata oggi si inserisce nel braccio di ferro in corso fra il governo ed il premier Thabane, formalmente imputato per l'omicidio della ex moglie Lipolelo, crimine di cui è accusato insieme alla sua attuale consorte, Maesaiah Thabane. Lo scorso 18 aprile, dopo aver schierato l'esercito per reprimere le proteste di "facinorosi", da lui accusati di complottismo ai danni dello Stato, Thabane è stato messo alle strette dal governo, che ne ha richiesto formalmente le dimissioni. La decisione, adottata dal governo di Maseru al termine di negoziati tenuti alla presenza di una delegazione sudafricana intervenuta per mediare alla crisi, non è stata accolta bene dal premier, per il quale “nessuno ha il diritto di fissare l'orario della sua uscita" dal governo. (Res)