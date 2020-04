Speciale difesa: Libia, vicepresidente parlamento commenta a “Nova” annuncio Haftar, no a colpo di Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo vicepresidente della Camera dei rappresentanti della Libia, che si riunisce a Tobruk, Faouzi al Noueiri, ha condannato in una dichiarazione rilasciata ad “Agenzia Nova” l'annuncio fatto lo scorso 27 aprile dal generale Khalifa Haftar, comandante dell’Esercito nazionale libico (Lna), che si è investito in modo unilaterale del mandato popolare per guidare il paese. Al Noueiri ha espresso il proprio rifiuto a qualsiasi "colpo di Stato contro il percorso democratico e il processo elettorale" in Libia. Il primo vicepresidente del parlamento libico ha anche sottolineato la necessità di consentire un percorso elettorale nel paese che rifletta la libera scelta dei cittadini. Parlando ad “Agenzia Nova”, Al Noueiri ha ricordato che i libici, dopo nove anni di rivoluzione, sono ancora alla ricerca di uno Stato forte e unito, nonostante tutte le contraddizioni interne e le interferenze esterne che hanno impedito alle parti in conflitto di percorre un percorso comune per porre fine alla guerra, alla divisione politica e al caos delle armi. Secondo Al Noueiri, l'instabilità e i tentativi di colpo di Stato sono dovuti al ritardo della pubblicazione della Costituzione, che "definisce le autorità statali ed evita conflitti politici". (Lit)