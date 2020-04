Speciale difesa: Libia, il Qatar respinge la dichiarazione di Haftar e la definisce un colpo di Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Qatar ha respinto la dichiarazione del generale Khalifa Haftar, comandante dell'Esercito nazionale libico, in merito al "mandato popolare" per governare la Libia, considerando questa "una nuova affermazione del suo persistente tentativo di organizzare un colpo di stato contro la legittimità internazionale e il consenso nazionale libico". Il ministero degli Affari Esteri del Qatar ha affermato in una nota che "il generale in pensione Haftar ha fornito un falso pretesto nella sua dichiarazione che riflette il suo disprezzo per la santità del sangue libico e le menti di coloro che lo ascoltano". "In un momento in cui gli sforzi del mondo sono diretti a fermare lo spargimento di sangue in Libia e combattere la pandemia da coronavirus, vediamo la continuazione della militarizzazione della scena e degli attacchi ai civili, senza alcun riguardo per la tragedia di bambini, donne, anziani e sfollati del popolo libico", ha aggiunto la dichiarazione. (Lit)