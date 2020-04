Venezuela: coronavirus, Maduro annuncia permessi di uscita orari per adulti e bambini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha annunciato che nell'imminente fine settimana si sperimenteranno nuove parziali esenzioni alla quarantena disposta a marzo per evitare il contagio del nuovo coronavirus. Questo fine settimana, ha detto il presidente in una trasmissione televisiva, si permetterà ai bambini e ai ragazzi fino a 16 anni di uscire dalle due alle sei del pomeriggio mentre le persone di oltre 65 anni avrano a disposizione la fasca compresa tra le 8 della mattina e mezzogiorno. Passeggiate che si dovranno comunque consumare entro il raggio di un chilometro dalle proprie abitazioni, senza dimenticare di indossare guanti e mascherine. L'esperimento ripete quello fatto lo scroso fine settimana, definito un "successo" dal capo dello stato. "Contiuiamo a sperimentare", ha detto Maduro parlando di giornate che serviranno anche a preparare il paese alla "nova normalità dopo la pandemia". Per il momento rimane comunque confermata la quarantena generale: "non faremo scelte affrettate. prima c'è la salute del popolo", ha detto. (segue) (Brb)