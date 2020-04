Venezuela: coronavirus, Maduro annuncia permessi di uscita orari per adulti e bambini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Venezuela si registrano ad oggi 329 casi di contagio confermati e dieci morti. Il presidente ha da metà marzo dichiarato lo stato di “emergenza permanente” su tutto il territorio nazionale, misura "drastica e necessaria" portata avanti con l'aiuto di 12mila funzionari provenienti dalle fila della Polizia, delle Forze armate, dei pompieri e dei medici. L'acuirsi dell'emergenza ha spinto il governo ad intensificare la stretta nelle regioni più colpite del paese. Sospese le attività laorative salvo quelle di copmarti essenziali come alimentazione e salute. Negli stati di Miranda e La Guiara, oltre che nella città metropolitana di Caracas, sono in vigore misure più stringenti: uso obbligatorio delle mascherine, disimpegno rapido delle strade, divieto degli assembramenti. Il paese sta ricevendo aiuti, in particolare forniture sanitarie, da Nazioni Unite e Croce Rossa. La scorsa settimana il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (Unicef) ha consegnato sette tonnellate di aiuti nello stato venezuelano di Tachira. Il materiale è stato distribuito in 30 ospedali e ambulatori per contribuite a combattere la pandemia del nuovo coronavirus. Gli aiuti includono strumenti di protezione personale per i lavoratori della salute, kit di emergenza e prodotti per l’igiene. (segue) (Brb)