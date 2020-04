Venezuela: coronavirus, Maduro annuncia permessi di uscita orari per adulti e bambini (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo Maduro chiede da tempo la revoca delle sanzioni imposte al paese per poter meglio fronteggiare l'emergenza. A metà marzo il presidente aveva riferito di istruzioni date al ministero degli Esteri proprio per convincere la Casa Bianca, "nel pieno della pandemia, a rimuovere tutte le sanzioni ingiuste e illegali". Il capo dello stato ha avvertito che diversi paesi avrebbero timore a inviare presidi medici e apparecchiature sanitarie a Caracas, per il timore delle sanzioni Usa. "Il governo degli Stati Uniti sta bloccando tutte le navi e gli aerei che portano cibo o medicine al Venezuela", ha denunciato da ultimo Maduro, pur smentito dal dipartimento di Stato Usa. (segue) (Brb)