Lazio: Lega, Regione sostenga lo sport

- La V commissione della Regione Lazio, "si occuperà anche della tutela dello sport per sollecitare la Regione a sostenere, a partire da finanziamenti a fondo perduto e a tasso zero, i titolari di attività, afflitti dalle spese fisse e preoccupati dai mancati guadagni, e chi diffonde le discipline minori, con un occhio rivolto alle persone con disabilità.Lo dichiara, in una nota, il presidente della V commissione Pasquale Ciacciarelli insieme ai consiglieri della Lega Orlando Angelo Tripodi, Daniele Giannini, Laura Corrotti e Laura Cartaginese, che hanno presentato un documento alla giunta Zingaretti tra cui il coinvolgimento del Coni, delle federazioni e degli enti di promozione sportiva. "Probabilmente la riapertura delle attività avverrà con maggiore ritardo rispetto agli altri settori e, pertanto, si necessita lo stop ai tributi regionali anche per il comparto sportivo - sostengono i consiglieri della Lega - concedendo maggiore respiro agli operatori, costretti altrimenti alla chiusura", accendendo i riflettori anche sulla fase 2: "Occorrono delle misure per garantire la valenza sociale ed educativa: dal bonus famiglia per i bisognosi ai contributi per le iscrizioni alle federazioni, le manutenzioni legate al Covid-19 e le sanificazioni. La Regione Lazio ha l'obbligo di guidare questo processo, evitando la scomparsa delle palestre di vita dalle grandi città ai piccoli centri alle periferie e dando un calcio alla criminalità". (Com)