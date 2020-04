Coronavirus: ospedale Galeazzi, radiografia torace in pazienti covid non sintomatici svela la malattia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata pubblicata sulla rivista Radiology un'indagine realizzata dall'Irccs Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano – in collaborazione con le Università degli Studi di Milano, Pavia e Palermo, il centro Medical Radiologico di Codogno e la Radiologia della Casa di Cura San Camillo di Cremona – che documenta in maniera dettagliata la compromissione polmonare in soggetti non sintomatici o poco sintomatici per Covid-19 nella "zona rossa" del lodigiano.Il 20 febbraio è stato individuato il primo caso di Covid-19 a Codogno e il 23 febbraio è stata imposta una quarantena di 14 giorni alla popolazione nella stessa città e in dieci comuni limitrofi. Al termine del periodo di quarantena un centro radiologico codognese ha ricevuto un'alta e anomala richiesta di radiografie al torace da parte della popolazione. Alcuni pazienti sono stati inviati dai medici di base, altri invece si sono presentati spontaneamente per sottoporsi a un controllo, preoccupati dall'evolversi della malattia. Tutti i pazienti provenivano da un ambiente ad alto contagio e a elevato rischio di trasmissione del virus. (segue) (Rem)