Coronavirus: ospedale Galeazzi, radiografia torace in pazienti covid non sintomatici svela la malattia (2)

- "Il lavoro dei ricercatori del Galeazzi e dei colleghi delle università e delle radiologie" spiega il professor Luca Maria Sconfienza, responsabile dell'Unità di Radiologia diagnostica e interventistica all'IRCE Istituto Ortopedico Galeazzi e professore all'Università Statale di Milano, tra gli autori del paper "si è focalizzato sull'analisi retrospettiva delle radiografie al torace eseguite post-quarantena. I pazienti che richiedevano la rx non riferivano particolari malesseri oppure solo sintomi piuttosto vaghi, come febbricola (<37,5°C) e avvisaglie parainfluenzali, ma nessuno manifestava chiari sintomi da Covid-19". In una sola settimana è stato riscontrato come 100 radiografie al torace su 170 (circa il 60 per cento) presentavano immagini riconducibili a una polmonite interstiziale bilaterale, quindi altamente sospette e riferibili alla polmonite correlata al Covid-19. (segue) (Rem)