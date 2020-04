Coronavirus: ospedale Galeazzi, radiografia torace in pazienti covid non sintomatici svela la malattia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il coinvolgimento era bilaterale in tutti i casi: nel 54 per cento dei pazienti il coinvolgimento era simmetrico, mentre le anomalie dei raggi X al torace erano maggiori su un lato del torace nel 46 per cento dei casi. "Le radiografie del torace ci hanno pertanto fornito informazioni sul coinvolgimento polmonare in questi pazienti, provenienti da un focolaio di Covid-19 ad alta prevalenza. Questi risultati supportano i dati che stanno emergendo in merito alla trasmissione della patologia in soggetti asintomatici o poco sintomatici, che quindi possono risultare positivi al virus e pertanto contagiosi anche in assenza di sintomi e anche dopo due settimane di quarantena"conclude il professor Sconfienza. (Rem)