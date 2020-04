Algeria: respinta la richiesta di rilascio provvisorio del generale Ghediri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La richiesta di rilascio provvisorio del generale in congedo Ali Ghediri, ex candidato alle elezioni presidenziali, è stata respinta. Lo riferisce il quotidiano "Le Soir d'Algérie" citando l’avvocato della difesa Khaled Bourayou: “Il magistrato incaricato del fascicolo ha richiesto ulteriori informazioni, ma è una richiesta tesa esclusivamente a mantenere il mio cliente in detenzione". Ghediri è stato imprigionato da un tribunale di Algeri con l’accusa di aver “aver raccolto informazioni che potrebbero danneggiare l'economia nazionale a beneficio di paesi stranieri” e di “tentata demoralizzazione dell'esercito”. (Ala)